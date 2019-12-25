Чемпионат России по фигурному катанию—2020: участники, где смотреть, какие прогнозы

26-29 декабря в Красноярске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию. Все соревнования будут показаны на сайте Первого канала.



Главными фаворитками в женском одиночном катании считаются Алёна Косторная (1.52) и Александра Трусова (2.40). Следом идут Евгения Медведева и Анна Щербакова (5.00).



У мужчин наибольшие шансы имеют Александр Самарин (1.95), Дмитрий Алиев (2.50), а также Сергей Воронов (3.50) и Макар Игнатов (3.50).



Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Расписание соревнований

26 декабря

10:00 мск. Мужчины, короткая программа.

12:50. Танцевальные пары. Ритм-танец.

16:15. Спортивные пары. Короткая программа.



27 декабря

9:30. Танцевальные пары. Произвольный танец.

12:15. Мужчины. Произвольная программа.

15:30. Женщины. Короткая программа.



28 декабря

12:30. Спортивные пары. Произвольная программа.

15:00. Женщины. Произвольная программа.



29 декабря

9:00. Показательные выступления.