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Чемпионат России по фигурному катанию—2020: участники, где смотреть, какие прогнозы

Чемпионат России по фигурному катанию—2020: участники, где смотреть, какие прогнозы
Ставки / Прогнозы 0

26-29 декабря в Красноярске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию. Все соревнования будут показаны на сайте Первого канала.

Главными фаворитками в женском одиночном катании считаются Алёна Косторная (1.52) и Александра Трусова (2.40). Следом идут Евгения Медведева и Анна Щербакова (5.00).

У мужчин наибольшие шансы имеют Александр Самарин (1.95), Дмитрий Алиев (2.50), а также Сергей Воронов (3.50) и Макар Игнатов (3.50).

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Расписание соревнований
26 декабря
10:00 мск. Мужчины, короткая программа.
12:50. Танцевальные пары. Ритм-танец.
16:15. Спортивные пары. Короткая программа.

27 декабря
9:30. Танцевальные пары. Произвольный танец.
12:15. Мужчины. Произвольная программа.
15:30. Женщины. Короткая программа.

28 декабря
12:30. Спортивные пары. Произвольная программа.
15:00. Женщины. Произвольная программа.

29 декабря
9:00. Показательные выступления.

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