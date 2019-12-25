«Авангард» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 25 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Трактор».



Ставка: ничья за 5.25.



«Когда вторая команда конференции встречается с последней командой, да это вдобавок происходит на «поляне» лидера, попахивает грядущим избиением младенцев. На первый взгляд, всё выглядит именно так.



Ну да, «Трактор» уже не лежит на дне совсем лицом вниз, а голову приподнял и даже позволил Риге с Минском пролезть под себя, но до полного возвращения игрового сознания ещё далеко. Да, у «Авангарда» всё более чем прилично, и наглые наскоки казахстанских товарищей он регулярно и достаточно спокойно отражает. То есть вроде бы вопросов быть не может. А они есть.



Потому что пять последних «междусобойчиков» челябинцы выиграли. Понятно, что в прошлом сезоне это были совершенно другие команды и по своей мощности были куда более сопоставимыми, нежели сейчас. Понятно, что среди тех пяти матчей был даже один неофициальный, который вообще нельзя учитывать ни в какой статистике. Считайте, что на Новый год хочется чуда, и пусть это чудо принесёт Владимир Юрзинов-младший вместе со своим «Трактором», который сейчас пинают (и за дело) все, кому не лень.



Поэтому я навангую ничью в основное время, а в овертайме пусть хозяева «лажанутся» и прохлопают выход один на один, который будет стоить им второго очка. Тогда мы и увидим настоящее рождественское чудо».



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