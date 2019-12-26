ЦСКА — «Милан»: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги в Калининграде

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группового этапа Евролиги сезона-2019/20 ЦСКА — «Милан».



Ставка: ТМ 161,5 очка за 1.79, победа «Милана» с форой (+9,5) за 1.59.



«ЦСКА занимает 5-е место, 10 побед и 5 поражений. Команда тренера Димитриса Итудиса набирает в среднем 84,6 очка и пропускает 76,8. До конца сезона не появится на площадке легкий форвард Уилл Клайберн. Травмирован и Михаил Кулагин. В стартовом составе ожидаю следующих игроков: разыгрывающий Майк Джеймс, атакующий защитник Дэрран Хиллиард, легкий форвард Никита Курбанов, мощный форвард Андрей Воронцевич, центровой Кайл Хайнс.



В ротации обязательно поучаствуют разыгрывающий Дэниэл Хэкетт, атакующий защитник Янис Стрелниекс, легкий форвард Семен Антонов, мощный форвард Йоханнес Фойгтманн, центровые Джоэл Боломбой и Коста Куфос. Растет доверие тренера и к универсалу Рону Бэйкеру. ЦСКА в текущем сезоне показывает лучший в Евролиге процент реализации трехочковых бросков. Но мало очков набирается в быстрых прорывах и из трёхсекундной зоны.



«Милан» идёт 8-м, 8 побед и 7 поражений. Средняя результативность — 78,1 очка за матч. Защита пропускает 79,5. У тренера Этторе Мессины травмированы два важных игрока ротации — защитник Неманья Недович и нападающий Кристиан Бернс. Стартовый состав стабилен: разыгрывающий Серхио Родригес, атакующий защитник Майкл Ролл, легкий форвард Владимир Мицов, мощный форвард Луис Скола, центровой Калеб Тарчевски.



Очень хорошие замены на первом номере — Шелвин Мэк, на третьем номере — Джефф Брукс, на пятом номере — Артурас Гудайтис. Несколько слабее выглядят защитники Амедео Делла Валле и Андреа Чинчарини, а также мощный форвард Аарон Уайт и центр Поль Билига. Напомню, что Родригес и Мицов в прошлом играли за ЦСКА, а Мессина тренировал «армейский» клуб», — сказал Гомельский.



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