Канада U20 — США U20: прогноз Максима Лебедева на матч МЧМ-2020 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодежного чемпионата мира 2020 Канада U20 — США U20.



Ставка: победа США за 2.85.



«Североамериканский хоккей является отдельной страницей на молодёжных чемпионатах мира. Судите сами: традиционно самые «разобранные» команды на взрослых мировых форумах – это североамериканские сборные. И причины этой разобранности лежат на поверхности. Дальше, уже по ходу чемпионата мира, они крепнут на глазах и к началу плей-офф превращаются в неплохие машины.



Приблизительно по такому же принципу и во многом по тем же причинам на молодёжных чемпионатах мира работает сборная России под руководством конкретно Валерия Брагина. Но вот североамериканские сборные на молодёжных мировых форумах представляют собой наивысшую форму готовности из всех возможных на этом уровне. Такими когда-то были сборные СССР – на всех турнирах.



То есть хоккей в первом туре североамериканцы нам должны подарить высшего качества. Жаль, что по нашим каналам показывать его не будут, но нам на помощь придёт интернет. И у этого матча есть ярко выраженный лидер, и это совсем не родоначальники. Мы даже знаем точную дату, когда канадская гегемония в молодёжном североамериканском хоккее завершилась – это 31 декабря 2014 года. В этот день «кленовые» в последний раз выиграли у сборной США в рамках МЧМ. И пусть родоначальники после этого выиграли ещё два турнира, но четыре следующих «междусобойчика», включая финал-2017, они американцам, извините, продули.



Поэтому налицо все основания поставить против «кленовых», то есть за «звёздно-полосатых», да ещё в основное время, да ещё с преимуществом не менее чем в две шайбы, потому что вторая влетит в пустые ворота. И сделать это, как бы истинным патриотам России ни было противно. Но можно прибегнуть к известной поговорке «Бизнес – и ничего личного» и закрыть глаза».



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