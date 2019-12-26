«Лестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на матч английской Премьер-лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лестер» — «Ливерпуль» в 19-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/20.
Ставка: тотал больше 3 мячей за 2.05.
«Ливерпуль» возвращается из Азии, где участвовал в клубном чемпионате мира. Смена часовых поясов, перелёты — это может сказаться на предстоящей встрече. И сразу же предстоит сыграть с командой, которая является главным конкурентом на данный момент. Несмотря на поражение от «Манчестер Сити», вторым в таблице идёт «Лестер».
Матч «Лестера» с «Ман Сити» вышел таким, как я его себе и представлял. «Лестер» должен был забить, он это и сделал. Варди нашёл возможность. Но у «Сити» был тотальный контроль над игрой. Он показал, что остаётся серьёзной силой, победил по праву.
Отметил бы, что обе команды входят в тройку самых забивающих. От этого и можно строить прогнозы. К тому же усталость на «Ливерпуле» может сказаться, он будет не так здорово сконцентрирован, плотность в обороне будет меньше, чем обычно. Игра будет с голами, однозначно.
«Лестер» будет играть наглее, чем с «Сити», он будет играть при своих болельщиках. Мне кажется, можно рассмотреть гол Варди. Очень понравилось, как он продолжает взрываться, отклеиваться от соперников. Но поставлю на «тотал больше 3 мячей». Скорее всего, голы будут с обеих сторон. Жду результативного футбола после Рождества», — сказал Титов.
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