«Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 19-го тура АПЛ

Футбольный комментатор, спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Лестер» — «Ливерпуль».
Ставка: тотал больше 3,5 гола за 2.55, обе забьют за 1.53.
«Понятно, что для «Ливерпуля» идеальный год, команда выигрывает всевозможные трофеи, лидирует в чемпионате Англии и довольно комфортно себя чувствует.
«Лестер» проиграл «Манчестер Сити» (1:3), но у «лис» по-прежнему высочайшие амбиции — попасть в Лигу чемпионов. И я не думаю, что «Лестер» сильно сбавит — он будет в четвёрке сильнейших. Но другое дело, что «Ливерпуль», конечно, фаворит.
Но так как игра в Лестере, я не думаю, что мерсисайдцы легко выиграют. Я бы сделал ставки на голы, думаю, что их будет немало, особенно учитывая манеру игры соперников.
Моя первая ставка — тотал больше 3,5 гола. Думаю, что игра будет весьма результативной. Ну и вторая ставка попроще — «обе забьют», она должна зайти без проблем».
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