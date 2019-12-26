Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Англии

«Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Лестер» — «Ливерпуль».

Ставка: Лестер» не проиграет за 1.72.

«Ливерпуль» сейчас совершил путешествие, которое принесло ему новый титул, но отобрало силы в любом случае. Хотя бы нужно сказать о перелёте в Катар и обратно. Если говорить о шансах, то как раз сейчас они есть у «Лестера». И их не будет никогда дальше, как их не было и раньше, если говорить об этом сезоне.

Мне кажется, «Ливерпуль» вполне может удовлетвориться ничьей в этом матче. «Ливерпулю» будет очень тяжело играть. «Лестер» же готовился к сопернику. И после матча с «Манчестер Сити» «Лестер» прекрасно понимает, как его воспринимают в Англии. И это восприятие «Лестер» хочет поправить.

Я поставлю на то, что «Лестер» не проиграет» за 1,72. Если не сейчас делать такую ставку, то когда? На мой взгляд, именно сейчас она является идеальным вариантом».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019