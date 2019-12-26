«Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Англии

Футбольный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Лестер» — «Ливерпуль».



Ставка: Лестер» не проиграет за 1.72.



«Ливерпуль» сейчас совершил путешествие, которое принесло ему новый титул, но отобрало силы в любом случае. Хотя бы нужно сказать о перелёте в Катар и обратно. Если говорить о шансах, то как раз сейчас они есть у «Лестера». И их не будет никогда дальше, как их не было и раньше, если говорить об этом сезоне.



Мне кажется, «Ливерпуль» вполне может удовлетвориться ничьей в этом матче. «Ливерпулю» будет очень тяжело играть. «Лестер» же готовился к сопернику. И после матча с «Манчестер Сити» «Лестер» прекрасно понимает, как его воспринимают в Англии. И это восприятие «Лестер» хочет поправить.



Я поставлю на то, что «Лестер» не проиграет» за 1,72. Если не сейчас делать такую ставку, то когда? На мой взгляд, именно сейчас она является идеальным вариантом».



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