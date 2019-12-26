«Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Лестер» — «Ливерпуль».



Ставка: Лестер» победит за 3.35, ТБ 2,5 мяча за 1.65, обе забьют за 1.53.



«У меня достаточно неожиданная ставка на этот матч. С одной стороны, мы знаем, какая серия у «Ливерпуля», сколько игр он не проигрывал. Понятно, что он расценивается в этой игре как фаворит. С другой стороны, «Лестер» дома играет просто потрясающе в этом сезоне. Команда не проигрывает и практически всегда побеждает, потому что ничьи — это то, что встречается с ней крайне редко.



Я рискну и попробую поставить на то, что «Лестер» выиграет. На этот исход хороший коэффициент. Если мы посмотрим на историю противостояния между соперниками, даже в другие не столь яркие сезоны, как этот для «лис», клуб обязательно забивал, а если и проигрывал «Ливерпулю», то максимум в один мяч.



Поэтому мне кажется, что здесь верные ставки «обе команды забьют» и «тотал больше 2,5 гола». Третьей ставкой попробую поставить на «Лестер», потому что предположить, что «Ливерпуль» пройдёт весь сезон без поражений, крайне сложно. Команда испытала новые сильные эмоции, выиграв у «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира.



Безусловно, матч против ближайшего преследователя будет с точки зрения настроя, подготовки и необходимого контроля самих себя крайне важным. Есть шанс увеличить отрыв, который есть, и есть возможность сохранить его, не подпустив соперника ближе. Я бы всё-таки рискнул и поставил на «Лестер», потому что «Ливерпуль» не то чтобы загнан, но немного подустал. Если Рождество и Новый год — это время чудес и сюрпризов, то мне кажется, что как раз это может случиться в данном матче, ну и кто, как не «Лестер», заслужил победу над «Ливерпулем».



«Лисы», конечно, проиграли недавно «Манчестер Сити», и этот результат вкупе с ничейными матчами делает их шансы на победу не слишком высокими, но я предлагаю рискнуть и поверить или же не поверить, но всё равно рискнуть».



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