«Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз Юрия Розанова на матч английской Премьер-лиги

Футбольный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Лестер» — «Ливерпуль».
Ставка: 2-3 гола в матче за 2.04, победа «Лестера» с нулевой форой за 2.45.
«Да, «Лестер» проиграл «Сити» в прошлом туре. Но, во-первых, бился как мог. А во-вторых, так, как «Сити» играл в субботу (а месяцем раньше против ещё одной «синей» команды («Челси»), подопечные Гвардиолы ещё в этом сезоне не играли. «Ливерпуль» же, отпахавший против «Монтеррея» 90 полновесных минут (Фирмино на последней) и 120 минут против «Фламенго» (тяжелейший матч) будет изрядно вымотан. Позволю себе в данной ситуации сплясать от хозяев. Хоть это и риск».
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