«Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз Виктора Гусева на матч английской Премьер-лиги

Футбольный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Лестер» — «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют + тотал больше 2,5 голов за 1.91.



«Вторая команда чемпионата примет первую. “Лестер” кому-то нравится снова, а кому-то “лисы” нравиться и не переставали. Игра впечатляющая. И только проигранный матч с “Манчестер Сити” в прошлом туре говорит о том, что всё-таки “Лестер” ещё не достиг самых больших высот. С другой стороны, понимаю всю сомнительность этого утверждения. Пока “Лестер” проигрывал “Манчестер Сити”, подопечные Клоппа выиграли клубный чемпионат мира. С трудом, но выиграл, подтвердив свой класс.



Разница между командами в турнирной таблице 10 очков, но у “Ливерпуля” ещё есть один матч в запасе из-за отсутствия во время клубного чемпионата мира. Несмотря на то что “Лестер” проиграл “Манчестер Сити”, они всё равно находятся выше “горожан”.



“Ливерпуль” потерял Окслейд-Чемберлена. Это очень важный игрок в системе “Ливерпуля”. Если в целом говорить об очных встречах команд, то за последние семь матчей пять раз выиграл “Ливерпуль”. А ещё такой интересный факт — за последние семь очных встреч в английской Премьер-лиге не было такого поединка, чтобы не прошла ставка “обе забьют”. 5 октября команды уже сыграли и “Ливер” выиграл со счётом 2:1. Только после этого и началась сумасшедшая серия “Лестера”, когда он взял восемь матчей подряд. Но у “Ливерпуля” тоже сейчас восемь побед подряд и ни одного поражения в сезоне. Это уже чемпионский результат. Раньше ещё были претензии к обороне Клоппа, то сейчас уже придраться не к чему.



“Лестер” идёт дома без поражений, так что статус хозяев им только поможет. Мне кажется, что это будет интересный и зрелищный матч. Я думаю, что в этом противостоянии мы увидим обе забьют + тотал больше 2,5 голов».



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