«Лестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на матч 19-го тура АПЛ

Футбольный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Лестер» — «Ливерпуль».



Ставка: тотал больше трёх мячей за 2.00.



«Сразу после празднования Рождества, 26 декабря, пройдёт матч между “Лестером” и “Ливерпулем”. Пожалуй, это будет самым важным матчем не только в Вoxing day, но и во всей первой части сезона. Разница в очках между соперниками составляет 10 очков — 49 против 39. Причём “мерсисайдцы” провели на одну игру меньше своих соперников, ведь 18-й тур команда Клоппа пропустила, отправившись в Катар за победой на клубном чемпионате мира.



“Лестер” же проиграл в 18-м туре “Манчестер Сити” со счётом 1:3, тем самым позволил “горожанам” приблизиться к себе вплотную. Поэтому “Лестеру” нельзя проигрывать второй матч подряд, если они собираются бороться за первенство или за места в Лиге чемпионов. А вот дальше у “лис” будет ещё два тяжёлых матча на выезде — с “Вест Хэмом” и “Ньюкаслом”. Вполне вероятные победы “Манчестер Сити” и “Челси” до предела обострят ситуацию в лидирующей тройке. “Ливерпуль” мы в расчёт не принимаем, так как они на первом месте с большим отрывом и уже без пяти минут чемпионы.



Я бы предложил в этой игре поставить на голы. Встречаются одни из самых результативных команд АПЛ в этом сезоне. У “Ливерпуля” — 42 забитых мяча, у “Лестера” — 41. Больше только у “Манчестер Сити” — 50. Обе команды имеют в своих составах мощных голеадоров. Варди вообще лидер чемпионата с 17 голами, а у Садио Мане и Мо Салаха в активе по девять забитых голов. Прошлая очная игра на “Энфилде” прошла с тремя забитыми мячами, когда хозяева вырвали победу со счётом 2:1.



Так что предлагаю тотал больше трёх мячей».



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