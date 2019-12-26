«Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Гутцайта на матч английской Премьер-лиги

Футбольный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Лестер» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Лестера» за 3.34.



«Замечательный “Ливерпуль” Юргена Клоппа побывал в Катаре и выиграл клубный чемпионат мира. Сейчас они возвращаются в Англию, где их сразу же ждёт непростой выезд к “Лестеру”. Мне кажется, что сейчас “Ливер” может оступиться. Boxing day — это всегда очень особенная история. Это очень напряжённый отрезок сезона. Английским футболистам приходиться несладко, ведь такого тяжёлого графика нет ни в одном другом дивизионе. И в такой ответственный момент “Ливерпуль” потратил свои силы на перелёт в Катар.



Я думаю, что уже сейчас “Ливерпуль” не сможет добиться победы. А почему нет? У “Лестера” очень надёжная оборона. Три пропущенных мяча от “Сити” сделали так, что теперь “Лестер” и “Ливерпуль” равны по пропущенным мячам — у обоих по 14 мячей. Но плюс “Лестера” заключается в том, что у них в замечательной форме находится Варди. Мало того что он лучший бомбардир этого сезона английской Премьер-лиги, так ещё и в очных играх против “Ливера” забил 7 мячей в 10 последних встречах этих команд.



Мне кажется, этот матч будет особенным. Поэтому я хотел бы рискнуть и спрогнозировать победу “Лестера”. Всё-таки это тоже далеко не последняя команда в турнирной таблице АПЛ и находится даже выше, чем “Манчестер Сити”. У себя дома “лисы” играют традиционно хорошо, так что всё должно сложиться в их пользу. Кроме того, ещё неизвестно, как на “Ливерпуле” скажутся перелёт и участие в клубном чемпионате мира. Ну и в целом когда-то же они должны оступиться по ходу сезона. Их серия без поражений не может быть вечной. Мой прогноз — победа «Лестера»».



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