«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку

Сегодня, 26 декабря, на стадионе «Олд Траффорд» в матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл Юнайтед». Встреча начнётся в 20:30 мск.
Даже фора «+1,5» на «Ньюкасл» доступна за коэффициент 1.86, что похоже на рождественский подарок от аналитиков. В каждом следующем прогнозе на матчи с участием «Манчестер Юнайтед» мы повторяем одну и ту же статистику: «красные дьяволы» набрали 13 из 15 очков в поединках с грандами АПЛ, зато в оставшихся 13 матчах с середняками и аутсайдерами одержали только две победы.
Сульшер может быть отправлен в отставку в любой момент, де Хеа ошибается больше любого другого вратаря АПЛ, защитники суетятся, а нападение выглядит интересно только на открытом пространстве. В позиционном наступлении у «Манчестер Юнайтед» огромные проблемы, которые сказываются в поединках с менее статусными клубами.
«Ньюкасл» умеет играть с грандами. Стив Брюс не стесняется парковать автобус и надеяться исключительно на контратаки. В нынешнем сезоне «сороки» сыграли вничью с «Манчестер Сити», одолели в гостях «Тоттенхэм» и забрали три очка в домашнем матче с «МЮ». Несмотря на смену стадиона, сценарий поединка на «Сент-Джеймс Парк» способен повториться. Поставьте на это и получите бонус до 10 000 рублей!
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