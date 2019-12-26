«Лестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

Сегодня, 26 декабря, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в центральном матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» примет «Ливерпуль». Встреча начнётся в 23:00 мск.



Рано или поздно «Ливерпуль» обязательно проиграет в АПЛ. В распоряжении Юргена Клоппа не самый глубокий в мире состав, а календарь становится всё более насыщенным. На наш взгляд, можно проверить победу «Лестера» с коэффициентом 3.42. Дома у «лис» 23 очка за девять матчей в Премьер-лиге.



Если не учитывать встречу с «Астон Виллой» в Кубке лиги, где за «Ливерпуль» играли дублёры, то предстоящий поединок станет для красных 10-м за 34 дня. Юрген Клопп периодически старается применять ротацию, но разница в уровне между основой и запасными слишком велика. К тому же не стоит забывать о травмах.



Гости обойдутся без Ловрена, Матипа и Окслейд-Чемберлена, поэтому состав «Ливерпуля» можно назвать прямо сейчас. Оба матча на клубном чемпионате мира красные выиграли со скрипом, а в Премьер-лиге команде Юргена Клоппа часто везёт, что отражается в продвинутой статистике.



По показателю ожидаемых очков (xPTS) «Ливерпуль» набрал практически на 15 баллов больше, чем должен был, согласно демонстрируемому уровню игры. С тем же «Лестером» красные победили на «Энфилде» лишь благодаря голу с пенальти на 95-й минуте. Одиннадцатиметровый «лисы» привезли себе сами.



Умение побеждать в матчах, когда у тебя не идёт игра, во многом и отличает чемпионскую команду от обычного гранда, но футболисты – живые люди. Слишком долго красные ходят по лезвию ножа. Варди и Мэддисон при поддержке партнёров на своём поле способны одолеть кого угодно, и за вкусный коэффициент 3.42 мы рискнём поверить в успех «лис». Чемпионской гонке не помешает возрождение интриги. Поставьте на это и получите бонус до 10 000 рублей!

«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз: ставим на первое поражение команды Клоппа Везению «Ливерпуля» придёт конец. Варди и Мэддисон нанесут красным первое поражение в АПЛ.