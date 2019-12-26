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«Ман Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч английской Премьер-лиги

«Ман Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч английской Премьер-лиги
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл».

Ставка: «Манчестер Юнайтед» будет владеть мячом больше 68,5% времени за 2.05.

«Пока ещё держится в своём кресле Уле-Гуннар Сульшер. Однако вполне очевидно, что пока у норвежского тренера «Манчестер Юнайтед» очень многое не получается. Есть крайне любопытная статистика, которая отображает всё не самое завидное положение манкунианцев. «Манчестер Юнайтед» сыграл 12 матчей с соперниками, которые были ниже в турнирной таблице, и победил всего в одном из них. Просто катастрофа!

У манкунианцев есть огромные проблемы в позиционном нападении в играх с командами, которые находятся ниже в таблице. Как мы знаем, команда Сульшера неплохо действует во встречах с грандами, но с более слабыми соперниками всё, как я уже сказал, плохо.

«Ньюкасл», кстати, находится ниже «Манчестер Юнайтед». Команда Стива Брюса любит играть от обороны, действуя на контратаках. «Сороки» усаживаются в оборонительный бункер и оттуда изредка отплёвываются встречными атаками. Если повезёт, то забьют. Если нет, то главное не пропустить.

Вот вам ещё один крайне интересный статистический факт. «Ньюкасл» находится на последнем, 20-м месте по показателю владения мячом. Эта команда меньше всех им владеет. Там даже меньше 40% за матч получается.

Очевидно, что в предстоящем матче «Манчестер Юнайтед» будет намного больше владеть мячом. Конечно, вернётся Поль Погба, которому под силу придумать пару-тройку обостряющих передач. Тем не менее «Ньюкасл» отдаст мяч, ведь он ему не особо и нужен. Поэтому предлагаю довольно необычный вариант — «Манчестер Юнайтед» будет владеть мячом больше 68,5% времени».

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