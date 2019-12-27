«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прогноз Рината Билялетдинова на матч 19-го тура АПЛ
Известный российский футболист и тренер Ринат Билялетдинов дал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» в 19-м туре АПЛ сезона-2019/20.
Ставка: ничья за 4.80.
«Волки» проводят удачный сезон, хотя нельзя сказать, что команда домашняя. В гостях тоже представляет серьёзную опасность. Они могут показать любой результат. Тем и хорош английский чемпиона, что он совсем непредсказуем.
«Манчестер Сити» также стабильностью не балует. Он может проиграть, а может и победить, хотя с «Лестером» в прошлом туре показал отличный футбол и по делу победил. В этой игре также склоняюсь к тому, что будет ничья».
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