«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прогноз Рината Билялетдинова на матч 19-го тура АПЛ

Известный российский футболист и тренер Ринат Билялетдинов дал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» в 19-м туре АПЛ сезона-2019/20.



Ставка: ничья за 4.80.



«Волки» проводят удачный сезон, хотя нельзя сказать, что команда домашняя. В гостях тоже представляет серьёзную опасность. Они могут показать любой результат. Тем и хорош английский чемпиона, что он совсем непредсказуем.



«Манчестер Сити» также стабильностью не балует. Он может проиграть, а может и победить, хотя с «Лестером» в прошлом туре показал отличный футбол и по делу победил. В этой игре также склоняюсь к тому, что будет ничья».

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