«Вулверхэмптон» – «Ман Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Известный комментатор Илья Казаков сделал прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити» в 19-м туре английской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: ТБ 2,5 мяча за 1.55, «Вулверхэмптон» забьёт за 1.60, победа «Ман Сити» с форой (-1,5) за 2.10.
«Календарь этого тура подсовывает удивительные пары. «Вулверхэмптон» против «Манчестер Сити» ещё один матч, где всё очень интересно. Я не сомневаюсь, что это будет верховая игра. «Манчестер Сити» сейчас вновь на кураже, много забивая. «Волки» выглядят просто замечательно в этом сезоне, умудряясь одинаково успешно играть и в еврокубках, и в Англии. Шестая позиция в турнирной таблице дорогого стоит.
Мне кажется, что «Вулверхэмптон» забьёт. Также думаю, что это будет обязательно верх. Ещё бы я взял победу гостей с форой (-1,5). Мне кажется, что в этой игре перевес «Манчестер Сити» будет в итоге в два мяча или выше».
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