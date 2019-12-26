«МЮ» — «Ньюкасл»: прогноз Дениса Казанского на матч английской Премьер-лиги

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл».
Ставка: победа «МЮ» всухую за 2.20.
«Манчестер», конечно, поразил своей игрой с «Уотфордом» (0:2). Это безобразие. Абсолютное. Команда так низко к Рождеству не подходила в турнирной таблице с 1989 года. Сульшер дал своим ребятам сейчас побыть с семьями, такого не случалось три года. И сегодня мы можем увидеть ответ на футбольном поле.
«Ньюкасл» проиграл всего 2 матча из 9 последних, это хороший результат у коллектива Стива Брюса. «МЮ», надо сказать, последние матчи на своем поле против соперников, которые находятся ниже в турнирной таблице, проводит плохо. 2 победы в 11 матчах — это катастрофа.
Думаю, это будет важная игра для Сульшера. И считаю, что этот психологический трюк норвежца сыграет, поэтому моя ставка на победу «МЮ» и на то, что «дьяволы» не пропустят».
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