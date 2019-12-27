«Амур» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 27 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (-1,5) за 3.30.



«Амур» выиграл матч у нижегородского «Торпедо», который, в принципе, не должен был выигрывать. Но это не означает, что у хабаровчан всё хорошо. Скорее это означает, что для нижегородцев было бы слишком жирно взять всю китайско-дальневосточную серию. Вот после двух побед они и проиграли.



«Автомобилист», который идёт эту же самую серию, да по тому же маршруту, но с отставанием в два дня, тоже выиграл и в Пекине, и во Владивостоке. И уж он-то, имея в активе действующую серию из пяти побед, вряд ли позволит «Амуру» развернуться. Всё-таки по сегодняшним временам «Автомобилист» далеко не «Торпедо», а команда на порядок мощнее.



Статистика личных встреч опять-таки подсказывает, что три предыдущих «междусобойчика», один из которых уже в текущем сезоне, «Автомобилист» выиграл. То есть проблем во взаимоотношениях с хабаровским клубом у него не наблюдается. И откуда тут взяться шансам «Амура»?



Поэтому можно не сомневаться в гостевой победе свердловчан. Причём победе спокойной, преисполненной личного достоинства. Думается, гости не будут ни перенапрягаться, ни гнаться за рекордами результативности. Победят они достаточно скромно, с преимуществом в пару шайб, зато в основное время».



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