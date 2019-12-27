«Сибирь» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 27 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — СКА.
Ставка: победа «Сибири» за 3.95.
«Сибирь», конечно, даёт стране угля – мелкого, но много. Обыграть в Уфе «Салават», обыграть в Казани «Ак Барс», да ещё всухую — и всё для того, чтобы вхрюкаться дома со страшной силой «Спартаку»? Мда, Новосибирск у нас, получается, город хоккейных контрастов.
А раз это город контрастов, то, кажется, самое время больно щёлкнуть по носу СКА. Понятно, что по статистике личных встреч на одну победу «Сибири» приходится более трёх побед СКА, но ведь и она не ставит крест на хозяевах. Потому что вот уже два сезона имеет место полное доминирование хозяев. Питерцы, конечно, доминируют со страшной силой и без вариантов. Новосибирцы доминируют куда скромнее, тем не менее в прошлом сезоне СКА уехал из Сибири без штанов.
Лично я готов на безрассудную и не имеющую логического обоснования ставку. Возможно, ещё и потому, что предыдущая у меня прошла и «Трактор» на выезде обыграл «Авангард». Конечно, снаряд два раза в одну воронку не падает, но чем чёрт не шутит, когда бог спит?
И с криком «Да наплевать!» предлагаю поставить на домашнюю победу «Сибири». Причём, окончательно обнаглев, предполагаю, что победа будет в основное время, а может быть даже (закрывает глаза) ещё и сухой».
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