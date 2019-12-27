«Барыс» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Динамо» Москва.



Ставка: точный счёт 2:2 за 9.00.



«Можно долго рассуждать о достоинствах и недостатках каждого клуба, взвешивать на аптекарских весах каждую тройку нападающих и пару защитников. Можно взвесить вратарей, оценить искусство и опыт тренеров. Но всё это не будет иметь ровным счётом никакого значения. Потому что статистика личных встреч не оставляет нам выбора. А она нам свидетельствует о том, что вот уже два года противостояние «Барыса» и московского «Динамо» заканчивается исключительно в овертайме и только со счётом 3:2. В пользу кого – тут у статистики чёткого ответа нет. Два матча выиграли гости, один – хозяева. Просто итог был каждый раз одинаковый, и это не может не навести на определённые мысли.



Нет, вы, конечно, вправе поиграть на разрыв такой замечательной серии, вот только боюсь, ни одна букмекерская контора, включая самых безбашенных, подобной ставки не предложит. Что же касается меня, то я изобретать велосипед не стану. И, чётко следуя предложенному тренду, предположу победу московского «Динамо» в овертайме со счётом 3:2.



Конечно, если такое произойдёт, то челюсть у меня заклинит и закрывать её придётся руками. Но, чёрт побери, почему бы нет?!!»



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