«Вулверхэмптон» — «Ман Сити»: прогноз Юрия Розанова на матч английской Премьер-лиги

Футбольный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Вулверхэмптона» или ничья за 3.08, «Вулверхэмптон» забьёт за 1.68.



«Волки», быть может, вообще самая упёртая (и умелая) команда в АПЛ. И в прошлом сезоне, и в этом, и в Лиге Европы, кстати, они часто побеждают, пропуская первыми. Через матч (а то и чаще даже) подают по 10 угловых. Смелые ребята, короче. А «Сити» столько души вложил в матч с «Лестером», что сомневаюсь, будто это можно повторять по щелчку, дважды в неделю. Двух матчей космических подряд в этом сезоне «Сити» ещё не проводил. Он остаётся фаворитом, да. Но ему будет сложно».



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