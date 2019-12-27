«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прогноз Павла Занозина на матч АПЛ

Футбольный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».
Ставка: обе забьют за 1.80.
«Вулверхэмптон» — это команда, за которой я слежу чуть ли не больше всех, не берём в расчёт топ-клубы. Очень мне нравится, как они играют. Почти в каждом матче «Вулверхэмптон» забивает, почти в каждом матче с фаворитом они идут в бой, идут здорово по таблице, занимая место около четвёрки сильнейших…
Я думаю, что в матче с «Манчестер Сити» эта тенденция сохранится. Я бы даже предположил, что «Вулверхэмптон» может в этом матче не проиграть, но считаю эту ставку всё же рискованной.
А вот в том, что «Вулверхэмптон» забьёт в этой встрече, я уверен абсолютно. «Манчестер Сити», понятное дело, забьёт тоже. Так что мне нравится ставка, что в матче «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» обе команды забьют с коэффициентом 1.80».
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