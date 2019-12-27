«Вулверхэмптон» — «Ман Сити»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Англии

Футбольный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».



Ставка: обе забьют за 1.80.



«Это будет очень интересный матч, потому что, с одной стороны, понятно, кто здесь фаворит. Конечно, это «Манчестер Сити», ведь команде Хосепа Гвардиолы очень нужны очки с точки зрения турнирной ситуации, да и в принципе сезон получается непростым для «Манчестер Сити». Возможно, это даже переходный сезон, но моментально все игровые проблемы решить невозможно. Совсем недавно были срывы и поражения от «Манчестер Юнайтед», затем ничья с «Ньюкаслом». После этих матчей четыре победы подряд «Манчестер Сити» одержал в разных турнирах, забивая минимум три мяча. Быть уверенным в том, что «Манчестер Сити» в полном порядке, как мне кажется, пока ещё нельзя.



«Вулверхэмптон» — это команда, которая «Манчестер Сити» уже в этом сезоне обыгрывала, причём на выезде со счётом 2:0. «Вулверхэмптон» уже не первый сезон совершенно очевидно претендует на попадание в еврокубки. Кстати, в этом сезоне у «Вулверхэмптона» даже поражений меньше, чем у «Манчестер Сити». Матч с «Тоттенхэмом», если вы его видели, то уже не забудете, «Вулверхэмптон» там владел преимуществом, играл от себя, создавал моменты, но не реализовал их, в результате проиграл, пропустив в концовке после стандарта.



«Вулверхэмптон» знает, как играть против «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы не в полном порядке. А ещё «Вулверхэмптон» прекрасно знает и свои сильные стороны и умеет их использовать.



«Вулверхэмптон» на своём поле, используя пространство, которое «Манчестер Сити» соперникам оставляет, используя быстрые отрывы, создаст себе моменты в этом матче. Думаю, что «Вулверхэмптон» имеет шанс забить в этом матче, как минимум один мяч. На матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» я предложил бы рассмотреть такую простую ставку: обе команды забьют с коэффициентом 1.80».



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