«Трактор» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Челябинске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Трактор» — «Спартак».
Ставка: «Трактор» победит с форой (-1,5) за 4.34.
«Как у нас нынче играет «Спартак»? Ответ прост: «Спартак» нынче играет замечательно, имеет в активе четырёхматчевую победную серию с общим счётом 19:5, причём два матча из этих четырёх красно-белые взяли всухую. Казалось бы, живи, радуйся и радуй своих болельщиков, которые уже в третьем поколении забыли, что такое медали.
Но весь смак данной ситуации заключается в том, что «Трактор», который в турнирной таблице находится гораздо ниже «Спартака», играет не то чтобы не хуже. Динамика роста у челябинцев выглядит куда лучше, чем у красно-белых. Понятно, что динамика эта отсчитывается от нулевой отметки, тогда как «Спартак» не только крепко сидит в зоне плей-офф, но и практически влез в первую четвёрку Западной конференции.
И вот в этом отношении динамика мне видится важнее текущих результатов. И тут мне на помощь, причём с неожиданной стороны, приходит статистика личных встреч. А она подсказывает, что в этих челябинско-московских «междусобойчиках» гости в последний раз побеждали аж в ноябре 2016 года. Улавливаете? После чего было целых пять хозяйских побед.
В общем, вы как хотите, а я считаю необходимым ещё раз поддержать «Трактор». У него, конечно, проблем сейчас больше, чем у барбоски блох, но танки у родной арены своё дело делают исправно и проигрывать челябинцам не дают. А если ко входу во дворец ещё подгонят «Армату», то «Спартаку» точно живым не уйти.
«Трактор» победит, да ещё в основное время и с преимуществом в пару-тройку шайб. А может быть и более».
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