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«Барыс» – «Динамо» (Москва): прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ

«Барыс» – «Динамо» (Москва): прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» – «Динамо» (Москва).

Ставка: индивидуальный тотал «Динамо» больше 2,5 шайбы за 2.55.

«Любопытная встреча в Нур-Султане. «Барыс» сыграет с московским «Динамо». «Барыс» только что пострадал от СКА. Это было больно. Хет-трик от защитника Артёма Зуба — круто, когда столько забивает защитник. Шесть пропущенных шайб — это много для «Барыса».

«Динамо» блистательно сыграло с ЦСКА. Давно не выигрывало у «армейцев» в регулярном чемпионате. Прервали эту серию из шести побед ЦСКА. Выступили круто. Для этого надо было забросить три шайбы, третья залетела в пустые ворота.

Сейчас первая линия московского «Динамо» отчаянно хороша. Вернулся Петерссон. Шипачёв и Яшкин демонстрируют великолепное взаимопонимание. Если обладатель Кубка Гагарина не нашёл управы на эту команду, то мне сложно представить, что будет с «Барысом». Я бы обратил внимание на ставку индивидуальный тотал «Динамо» больше 2,5 шайбы.

В последних двух матчах динамовцы забивали в ворота «Барыса» по три шайбы. Плюс ко всему «Динамо» регулярно в последних матчах укладывает в ворота соперников не менее трёх шайб. Мне кажется, что матч будет не самый результативный, но «Динамо» способно забросить три шайбы в ворота «Барыса». На этом бы я и сыграл», — сказал Казанский.

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