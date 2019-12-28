«Ак Барс» — «Локомотив»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ в Казани

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» – «Локомотив».



Ставка: победа «Ак Барса» за 1.80.



«Ак Барс» в последних матчах немного разочаровывает. В ближайших встречах нужно снова стабильно побеждать. В прошлом матче «Ак Барс» дома проиграл Сибири (0:3), но, мне кажется, это в большей степени случайность. Сейчас, перед своими болельщиками, казанская команда будет стремиться показать качественный хоккей и одержать уверенную победу. «Локомотив» сейчас играет неплохо, но в гостях с лидером Востока ему будет трудно.



Ярославцам есть куда прибавлять, хотя они и показывают довольно хороший хоккей. Сейчас в команду пришёл Владимир Ткачёв, выступавший в последнее время за «Ак Барс», и это приобретение должно усилить команду. В «Локомотиве» недовольны положением в таблице, задача команды — подняться выше. Хоккеисты ярославского клуба сделают всё возможное, чтобы попасть в четвёрку сильнейших команд Западной конференции.



Команды соперничают уже много лет, и очень часто в их противостояниях много борьбы от начала и до конца. Думаю, и сейчас «Локомотив» окажет достойное сопротивление, но ставлю на победу «Ак Барса», тем более не сыграет важный защитник «Локомотива» Якуб Накладал».



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