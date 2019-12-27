Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».

Ставка: обе забьют и победа «Сити» за 2.72.

«Эти команды уже успели сыграть в первом круге. И все были шокированы победой «волков» со счётом 2:0.

«Вулверхэмптон» часто играет вничью — половина матчей закончилась с таким результатом. Поэтому они выйдут на эту встречу у себя дома не проигрывать. Но думаю, что это не получится.

«Сити» сейчас набрал великолепную форму. Мы можем говорить о 12 победах в 18 встречах — это не такой хороший результат для «горожан». Но, по моим ощущениям, команда на ходу и бросится сейчас в погоню за «Ливерпулем». В этот период у «Сити» очень хороший календарь ( в отличие от «красных»).

Мне кажется, что нас ждёт тяжёлая игра для Пепа и его команды. «Вулверхэмптон» до поражения в прошлом туре смотрелся довольно круто. В этой игре рисуется ставка «обе забьют» и «победа „Сити“.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019