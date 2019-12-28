«Сибирь» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 28 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — «Куньлунь».



Ставка: «Куньлунь» победит с форой (–1) за 4.95.



«Сибирь» проводит второй матч за календарные сутки, причём первый был со СКА. Какие ещё нужны входящие данные, чтобы всё понять и сделать все необходимые выводы? И если автор этих строк в своём предыдущем «новосибирском» прогнозе, обнаглев выше всякой меры и закрыв глаза, рискнул поставить на «Сибирь», то теперь не рискнет на неё поставить, даже если на месте «Куньлуня» было бы забытое Богом рижское «Динамо», давно уже пробивающее дно и дошедшее в этом начинании почти до центра Земли.



Усугубляет ситуацию сибиряков и тот факт, что с товарищами из Поднебесной они в принципе играют сложно и натужно. В общем балансе побед и поражений «Сибирь» уступает, в новосибирской части противостояния – ничья, каждый из соперников выиграл по две игры из четырех.



И при нормальных-то раскладах пришлось бы долго думать и взвешивать, но когда на стороне гостей такой существенный козырь, то всё остальное уходит на второй план.



Итак, «Куньлунь» победит в малорезультативном и «мытарском» поединке. Возможно, с минимальным счётом, но точно в основное время».



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