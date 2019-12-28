Россия U20 — Канада U20: прогноз Владимира Дехтярева на матч МЧМ-2020 28 декабря

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Владимир Дехтярев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира — 2020 Россия U20 — Канада U20.



Ставка: индивидуальный тотал России больше 2,5 шайбы за 1.70.



«Выбираем ставку на индивидуальный тотал России больше 2,5 шайбы. К этому есть предпосылки. В принципе, неплохо сыграли в атаке с Чехией. Да, уступили, да, забросили всего три шайбы. К сожалению, для победы этого оказалось недостаточно. Но почему предлагаю тотал России больше 2,5 шайбы? У канадцев были проблемы в игре в обороне. Думаю, сборная России побежит и будет нагружать вратаря сборной Канады, и здесь не нужна никакая дополнительная мотивация. Будет терзать и защиту. У России есть все шансы забросить больше 2,5 шайбы.



Атака у России выглядит превосходно. Да, есть проблемы в обороне и при организации игры, что и стало одной из причин поражения. Если поработать ещё с реализацией большинства, то всё будет идеально. Думаю, канадцы нам предоставят шансы, чтобы показать себя во всей красе в атаке.



Думаю, тотал 2,5 шайбы Россия преодолеет. Нападение позволяет это сделать. Осталось посмотреть, как ребята будут действовать в матче с Канадой».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.