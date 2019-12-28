«Бёрнли» — «МЮ»: прогноз Романа Гутцайта на матч английской Премьер-лиги

Футбольный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 20-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.96.



«Бёрнли» — это команда Шона Дайча, она регулярно использует схему 4–4–2. Против команд, которые закрываются и стоят до поры до времени на своей половине поля, «Манчестер Юнайтед» под руководством Оле-Гуннара Сульшера всегда испытывает проблемы. «Манчестеру» самому удобно оказаться в такой ситуации.



Я думаю, что в предстоящем матче «Бёрнли» всё-таки вынудит своих гостей больше владеть мячом. Поэтому я не жду много моментов от этой встречи.



«Манчестер Юнайтед» и сам при обороне неплох, эта команда умеет действовать надёжно. У «Манчестера» есть надёжные защитники, такие как Ван-Биссака и Магуайр — самый дорогой защитник, перешедший из «Лестер Сити» перед началом нынешнего сезона. А в воротах стоит Давид де Хеа, который, хоть и допустил недавно ещё одну результативную ошибку, всё равно остаётся вратарём экстра-класса.



На мой взгляд, в матче между «Бёрнли» и «Манчестером» не будет много моментов, а соответственно, и голов тоже. Мой выбор на предстоящую встречу — «тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1.96».



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