Емельяненко — Джексон: когда бой, где смотреть, какие ставки и коэффициенты
29 декабря в главном бою Bellator 237 в Японии сойдутся россиянин Фёдор Емельяненко (38–6–1) и американец Куинтон Джексон (37–13–0). Начало боя — примерно в 8:00 мск. В прямом эфире поединок покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры отдают небольшое преимущество российскому бойцу: поставить на победу Фёдора Емельяненко предлагается с коэффициентом 1.70. Успех Джексона оценён коэффициентом 2.13.
По мнению аналитиков, бой не завершится быстро. Ставки на ТМ 1,5 раунда принимаются за 2.30, ТБ 1,5 раунда — за 1.55.
Если бой закончится на первой минуте, сыграет коэффициент 7.90.
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