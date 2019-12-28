Емельяненко — Джексон: когда бой, где смотреть, какие ставки и коэффициенты

29 декабря в главном бою Bellator 237 в Японии сойдутся россиянин Фёдор Емельяненко (38–6–1) и американец Куинтон Джексон (37–13–0). Начало боя — примерно в 8:00 мск. В прямом эфире поединок покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры отдают небольшое преимущество российскому бойцу: поставить на победу Фёдора Емельяненко предлагается с коэффициентом 1.70. Успех Джексона оценён коэффициентом 2.13.



По мнению аналитиков, бой не завершится быстро. Ставки на ТМ 1,5 раунда принимаются за 2.30, ТБ 1,5 раунда — за 1.55.



Если бой закончится на первой минуте, сыграет коэффициент 7.90.

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