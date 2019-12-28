«Тур де Ски» — 2020: прогнозы и ставки букмекеров
С 28 декабря 2019 по 5 января 2020 года пройдёт многодневная лыжная гонка «Тур де Ски». Соревнования будут показаны на телеканалах «Евроспорт» и «Евроспорт 2».
Букмекеры считают явным фаворитом у мужчин норвежского спортсмена Йоханнеса Клебо (1.51). В тройку претендентов также входят россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов (по 5.00). Следом идут норвежцы Эмиль Иверсен (10.0) и Симен Крюгер (15.0).
У женщин наибольшие шансы на победу у норвежки Терезы Йохауг (1.30). Ниже оценены шансы норвежки Хейди Венг (8.00), американки Джессики Диггинс (8.00) и Кристы Пярмякоски из Финляндии.
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