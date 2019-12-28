Во сколько играют Россия — Канада, где смотреть, прогноз на матч МЧМ-2020 28 декабря

28 декабря матче второго тура группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею сборная России в Остраве встретится с Канадой. Начало матча — в 21:00. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры отдают явное предпочтение номинальным гостям: поставить на победу подопечных Дэйла Хантера в основное время можно с коэффициентом 1.74.

В случае победы сборной России в основное время сыграет коэффициент 3.62. Ничья идёт за 4.80.

По мнению букмекеров, встреча получится результативной: тотал больше 6,5 шайбы идёт за 1.85, ТМ 6,5 шайбы — за 1.98.

Самый вероятный счёт — ничья 3:3 (13.50), победа Канады 5:2 (16.5), а также ничья 2:2 (17.0).

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