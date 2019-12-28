Россия — Канада: эксперты не верят в победу команды Брагина в матче МЧМ-2020

28 декабря матче второго тура группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею сборная России в Остраве сыграет с Канадой. Начало встречи — в 21:00. В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры отдают явное предпочтение номинальным гостям: поставить на победу подопечных Дэйла Хантера в основное время можно с коэффициентом 1.74.



В случае победы сборной России в основное время сыграет коэффициент 3.62. Ничья идёт за 4.80.



По мнению букмекеров, встреча получится результативной: тотал больше 6,5 шайбы идёт за 1.85, ТМ 6,5 шайбы — за 1.98.



Самый вероятный счёт — ничья 3:3 (13.50), победа Канады 5:2 (16.5), а также ничья 2:2 (17.0).



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