Россия — Канада: прогноз Алексея Серякова на матч МЧМ-2020 по хоккею 28 декабря

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч второго тура группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею Россия — Канада.
Ставка: Россия не проиграет за 2.10.
«Вряд ли кто-то ожидал, что стартовый матч МЧМ-2020 получится простым. Команды Валерия Брагина традиционно непросто вкатываются в турнир и добирают уже потом, ближе к плей-офф. С учётом фактора дебютной игры следует признать, что выглядели наши неплохо.
Сборная Канады вполне логично идёт у букмекеров фаворитом, однако коэффициент 1.74 вызывает сомнения. Североамериканцы, без вопросов, в порядке, но сбрасывать со счетов россиян после одного поражения опасно.
У Канады хороший состав, а вот вратарская бригада выглядит не лучшим образом. Этот фактор рискует оказаться ключевым. Накануне сборная России создала огромное количество моментов, но реализовывала их ниже среднего. Сомневаться в мастерстве россиян трудно, так что на дистанции процент попаданий должен выправиться.
Вторые встречи на МЧМ команды Валерия Брагина в основном проводят увереннее. Потому мы бы выбирали между 1Х за 2.10 и П1 с нулевой форой за 2.75».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 28 декабря 2019
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 27 декабря 2019
-
20:39
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00