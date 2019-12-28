Россия — Канада: прогноз Алексея Серякова на матч МЧМ-2020 по хоккею 28 декабря

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч второго тура группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею Россия — Канада.



Ставка: Россия не проиграет за 2.10.



«Вряд ли кто-то ожидал, что стартовый матч МЧМ-2020 получится простым. Команды Валерия Брагина традиционно непросто вкатываются в турнир и добирают уже потом, ближе к плей-офф. С учётом фактора дебютной игры следует признать, что выглядели наши неплохо.

Сборная Канады вполне логично идёт у букмекеров фаворитом, однако коэффициент 1.74 вызывает сомнения. Североамериканцы, без вопросов, в порядке, но сбрасывать со счетов россиян после одного поражения опасно.



У Канады хороший состав, а вот вратарская бригада выглядит не лучшим образом. Этот фактор рискует оказаться ключевым. Накануне сборная России создала огромное количество моментов, но реализовывала их ниже среднего. Сомневаться в мастерстве россиян трудно, так что на дистанции процент попаданий должен выправиться.



Вторые встречи на МЧМ команды Валерия Брагина в основном проводят увереннее. Потому мы бы выбирали между 1Х за 2.10 и П1 с нулевой форой за 2.75».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.