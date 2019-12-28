«Ньюкасл» — «Эвертон»: прогноз Ильи Казакова на матч 20-го тура АПЛ 28 декабря

Известный комментатор Илья Казаков сделал прогноз на матч «Ньюкасл» — «Эвертон» в 20-м туре английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: ТМ 2,5 мяча за 1.80, ничья за 3.35.



«Начался Boxing Day в Англии, когда команды играют в режиме нон-стоп. Приходится экономить силы и клубы средней руки не могут похвастать стабильно успешным выступлением на классе. Здесь отчасти определяется что-то настроением и эмоциями, а в основном — физическим состоянием команд в этом отрезке на текущий момент.



«Ньюкасл» — «Эвертон» — это игра, в которой, как мне кажется, надо ставить в первую очередь на тотал меньше. Хотя в последнее время были достаточно громкие и крупные результаты в этом противостоянии, в большинстве случаев всё-таки это низовые матчи. К тому же не будем забывать, что Анчелотти начал с очень скромной, но важной победы в «Эвертоне». Сейчас, безусловно, к нему и команде в целом будет отношение куда более серьёзное, чем две-три недели назад.



«Ньюкасл» играет дома, и на своём поле он выглядит достаточно хорошо в этом сезоне. Команда не проигрывает в родных стенах на протяжении многих туров. «Эвертон», наоборот, в этом сезоне играет на выезде очень неуспешно. Поэтому я предполагаю — кроме того, что будет низовая игра, — поставить на то, что здесь очень вероятен ничейный исход. Ни один из соперников на данный момент не сильнее другого.



В то, что Анчелотти начнёт в Англии с двух побед, мне поверить гораздо сложнее, чем в то, что в этом матче всё обойдётся гораздо скромнее. «Эвертон», за редким исключением, забивает в среднем немного — меньше двух голов за игру. У «Ньюкасла» точно такая же ситуация, поэтому жду ничейного исхода. Готов сказать, что будет 0:0 или 1:1, но с небольшим количеством мячей».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.