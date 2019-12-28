Россия U20 — Канада U20: прогноз Павла Лысенкова на матч МЧМ-2020 в Чехии

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч группы B молодёжного чемпионата мира — 2020 Россия U20 — Канада U20.



Ставка: победа России с учётом ОТ и буллитов за 2.70.



«Вспомним, за счёт чего Канада обыграла американцев. Ведь матч в целом был равным, даже сборная США вела — 2:0, а по соотношению бросков было 32-32.



Так вот, канадцы трижды реализовали большинство, плюс одну шайбу забросили в пустые ворота. А ещё — американцы не остановили фаворита будущего драфта Алексиса Лафренье, который набрал 4 (1+3) очка и забросил победную шайбу. Вот и получились итоговые 6:4. Я не умаляю достоинств канадцев, но вижу, за счёт чего они победили. Просто так сложился матч. «Кленовые листья» не были машиной, которая раздавила соперника. В той игре всё могло получиться наоборот.



Конечно, сборные России под управлением Валерия Брагина имеют моду долго раскачиваться, поэтому на групповом этапе мы редко занимаем первое место. Но вот год назад Россия взяла да и победила Канаду в группе (2:1), так что не надо думать, будто такое невозможно.



Да, сборная России не убедила в матче с чехами. Но я понимаю сценарий и этого поражения. Резко не пошла игра у вратаря-дебютанта Ярослава Аскарова. Этот фактор будет нивелирован тем, что против канадцев наверняка сыграет Амир Мифтахов, который на два года старше. Мы нахватали много удалений, несколько минут играя в ситуации «3 на 5». Сами себя ослабили. Этот фактор уберётся тем, что в этом матче не будет домашнего судейства. И, я надеюсь, наши тренеры хорошо показали видео ребятам и объяснили им, чего делать не нужно.



На вбрасываниях наши ребята показали себя неважно, и этот фактор с канадцами никак не исправить. Но чисто теоретически я понимаю, как наша, в целом весьма сильная, сборная России может одержать итоговую победу над Канадой.



Да, я беру именно этот кэф — за 2,70. Потому что все категорически верят в победу «Кленовых листьев», коэффициент на них маленький. А я думаю, что соотношение сил более-менее равно. Где-то, может, 60 на 40 в пользу Канады. Но это не битва карлика с великаном. Шансы у россиян есть. Главное — успокоиться и показать свой хоккей. Кстати, в ноябрьской суперсерии с канадцами по итогам шести матчей счёт был 3-3».



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