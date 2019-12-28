«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на матч 20-го тура АПЛ

Известный комментатор Илья Казаков сделал прогноз на матч «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед» в 20-м туре английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: ТМ 2,5 мяча за 1.85, победа «МЮ» за 1.85, «Бёрнли» не забьёт за 2.45.



«Манчестер Юнайтед» доезжает этот год в состоянии клуба средней руки, за пределами Лиги чемпионов и с результатами, которые оставляют желать лучшего. Всё-таки «МЮ» — клуб, от которого мы традиционно ждём вспышек и успешной игры, ну а здесь победы чередуются с разочаровывающими матчами, где либо ничьи, либо поражения. Хоть в этой паре, в матче с «Бёрнли», «Манчестер» — фаворит, но мне кажется, что эта игра может получиться для «манкунианцев» более сложной, чем мы могли бы ожидать.



«Бёрнли» плохо играет против лидеров. Я думаю, что «Манчестер» эту игру выиграет, но с большим трудом. Я бы здесь поставил не только на победу «МЮ», но и на то, что это будет очень низовая игра. На то, что «Бёрнли» не забьёт, тоже советую ставить. Ставить на тотал меньше 1,5 или же 2,5 гола зависит от того, насколько вы готовы рискнуть. То, что будет менее трёх голов, — это очевидно, Есть риск, что эта игра закончится всего лишь одним забитым мячом, но мне кажется, что в условиях Boxing Day он выглядит вполне оправданным. Я бы поставил на один-единственный гол в исполнении «Манчестер Юнайтед».



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