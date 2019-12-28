«Ньюкасл» — «Эвертон»: прогноз Юрия Розанова на матч английской Премьер-лиги
Известный комментатор Юрий Розанов сделал прогноз на матч «Ньюкасл» — «Эвертон» в 20-м туре английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: ИТБ 1 мяча «Эвертона» за 1.50, ничья в первом тайме за 2.06.
«Опять жду «под роспись» множества угловых. А что до результата, то здесь я совершенно не против ничьей. Вот только возьму их не по матчу, а по первому тайму, так как обе команды частенько просаживаются после перерыва. Ну и гол «Эвертона» (как минимум один) буду иметь в виду. По игре в последние недели команда смотрится интереснее. Хотя это совершенно не гарантия».
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