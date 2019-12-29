«Арсенал» — «Челси»: прогноз Юрия Розанова на матч английской Премьер-лиги 29 декабря

Известный комментатор Юрий Розанов сделал прогноз на матч 20-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Челси».



Ставка: ТБ 3 мяча за 1.78, обе забьют в первом тайме за 3.41.



«Ну дают ребята: то разбирают на винтики Моуриньо, причём в его же стиле, то дома проигрывают «Саутгемптону». Имею в виду «Челси».

«Арсенал» же привыкает к новому тренеру, и наоборот. Оборона тех и других отнюдь не каменная. Ни те ни другие в прошлом туре не забили в первом тайме, а «Арсенал» не забил и в позапрошлом туре. Так что рискую ставкой на обоюдные голы до перерыва».



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