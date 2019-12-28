«Бёрнли» — «Ман Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч 20-го тура АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: тотал больше 4,5 жёлтой карточки за 2.04.
«Довольно сложный матч для «Манчестер Юнайтед». Впрочем, для подопечных Сульшера любая встреча сложная — «дьяволы» одна из самых нестабильных команд в АПЛ. И очень сложно предсказать, как они проведут тот или иной матч, тем более на выезде. Всего две победы в 13 матчах на выезде и 7 поражений — это катастрофа. Совершенно непонятно, почему «Юнайтед» так плохо играет в гостях.
«Бёрнли» дома на ничью не играет. 8 побед в 16 матчах — неплохой результат. Надо ещё сказать, что дома «Бёрнли» крепко играет. Уже 5 матчей на ноль. С учётом нестабильности «МЮ» в атаке, кто мог предположить, что «МЮ» столько забьёт в Ньюкасле. Могло быть и 0:1, все что угодно. Думаю, игра будет очень цепкой и жёсткой.
Обратил бы еще внимание на судью. Встречу будет обслуживать Дин. У него в среднем 4 карточки за матч, 59 уже роздал. В 14 встречах — 2 красные. Жду в этом матче много предупреждений. Берём тотал больше 4,5 карточки за 2,04".
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