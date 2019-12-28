«Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20 «Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс».



Ставка: победа «Блюз» за 2.05.



«Забавно, что эти команды встречались сразу же после рождественских каникул. «Сент-Луис» приехал в Виннипег и победил там со счетом 5:4 в овертайме. Причем «Блюз» постоянно вели в счете и не давали «Джетс» себя обогнать. Да и по броскам хозяев заметно превзошли (35-29).



Эти команды рубились в первом раунде плей-офф — 2019. Тогда «Сент-Луис» взял серию со счетом 4-2, хотя на своей площадке «Блюз» проиграл два матча из трёх.



И вот теперь «Джетс» снова приезжает в штат Миссури. «Виннипег» сейчас третий в Центральном дивизионе (45), лишь одна победа в последних пяти матчах.



«Сент-Луис» — лидер Западной конференции и Центрального дивизиона (56). Последние семь матчей – семь побед. Не сказать, что «Блюз» поражает воображение игрой. Но это очень солидная команда, держит уровень действующего обладателя Кубка Стэнли. Это при том, что серьёзно травмирован и до апреля выбыл лидер атаки Владимир Тарасенко.



2,05 — победа «Сент-Луиса» в основное время. Беру такой кэф. Думал подстраховаться, взяв итоговую победу, но там мелковатый коэффициент. Да и в 14 последних матчах «Блюз» лишь раз уходил в дополнительное время. Как раз в пятницу в Виннипеге. А вообще, команда Крэйга Беруби не любит переработку. 60 минут отпахали, и баста».



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