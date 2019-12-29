«Барыс» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 29 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Автомобилист».
Ставка: победа «Барыса» за 1.80.
«Тихой сапой, внешне незаметно, но «Барыс» начал осыпаться, как лиственное дерево осенью. И вот налицо уже три проигрыша подряд, чему аплодируют и в Омске, и в Балашихе. Для казахстанцев это пока не страшно, идущий сзади «Салават Юлаев» спотыкается на обе ноги, но ясно, что небольшая новогодняя пауза будет как нельзя кстати.
«Автомобилист» изрядно удивил. И не тем, что в предыдущем туре проиграл в Хабаровске, а тем, как проиграл в Хабаровске. Отдав практически выигранный матч, в котором они вели — 3:0.
Обычно такие поражения просто так не проходят, особенно с точки зрения психологии. Ломать не ломают, но приводить своих игроков в чувства после таких матчей тренерам приходится долго и мучительно.
Именно этот факт и заставляет признать заваливающихся «на крыло» казахстанцев безусловным фаворитом матча. Тем более что общая статистика личных встреч явно на стороне хозяев, плюс они выиграли в нынешнем сезоне два «междусобойчика» из трёх.
Поставить на «Барыс» будет наиболее целесообразно, причем на победу в основное время, но с небольшим перевесом, хорошо если в две шайбы».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 29 декабря 2019
-
08:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:40
- 28 декабря 2019
-
23:00
-
22:00
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00