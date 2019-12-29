«Барыс» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 29 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Барыса» за 1.80.



«Тихой сапой, внешне незаметно, но «Барыс» начал осыпаться, как лиственное дерево осенью. И вот налицо уже три проигрыша подряд, чему аплодируют и в Омске, и в Балашихе. Для казахстанцев это пока не страшно, идущий сзади «Салават Юлаев» спотыкается на обе ноги, но ясно, что небольшая новогодняя пауза будет как нельзя кстати.



«Автомобилист» изрядно удивил. И не тем, что в предыдущем туре проиграл в Хабаровске, а тем, как проиграл в Хабаровске. Отдав практически выигранный матч, в котором они вели — 3:0.



Обычно такие поражения просто так не проходят, особенно с точки зрения психологии. Ломать не ломают, но приводить своих игроков в чувства после таких матчей тренерам приходится долго и мучительно.



Именно этот факт и заставляет признать заваливающихся «на крыло» казахстанцев безусловным фаворитом матча. Тем более что общая статистика личных встреч явно на стороне хозяев, плюс они выиграли в нынешнем сезоне два «междусобойчика» из трёх.



Поставить на «Барыс» будет наиболее целесообразно, причем на победу в основное время, но с небольшим перевесом, хорошо если в две шайбы».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.