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США U20 — Россия U20: прогноз Максима Лебедева на матч МЧМ-2020 в Чехии

США U20 — Россия U20: прогноз Максима Лебедева на матч МЧМ-2020 в Чехии
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира — 2020 США U20 — Россия U20.

Ставка: победа США за 2.25.

«Календарь к сборной России относится весьма немилосердно. Мало того что наша команда в далеко несобранном виде успела проиграть чехам, теперь играть со «звёздно-полосатыми» аккурат через сутки после матча с Канадой. В молодёжном возрасте можно без особо труда проводить и по три матча в день, но у американцев были лишние сутки.

В общем, всё идёт по очерченному ещё до старта чемпионата плану, согласно которому после проигрыша чехам, при любых результатах с заокеанскими командами, судьба нашей сборной будет решаться в последнем туре группового этапа в противостоянии с командой Германии.

А в матче со сборной США лично я даже медного гроша за наших не поставлю. Многолетняя практика показывает, что обыграть одного и того же соперника дважды на протяжении одного турнира, конечно, можно, но это бывает весьма нечасто, всего в 25 процентах случаев. Лучше проиграть сейчас, чтобы получить 75-процентные шансы уделать «звёздно-полосатых» в полуфинале или финале.

Итак, сборная США выиграет. Но наша сборная, которая у Брагина во все времена играет на чемпионатах мира от матча к матчу всё лучше и лучше, просто так игру не отдаст. Проиграет, конечно, в основное время, но с минимальным счётом. Американцам за второе место в групповом турнире придётся попотеть».

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