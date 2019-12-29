США U20 — Россия U20: прогноз Владимира Вуйтека на матч МЧМ-2020 по хоккею в Чехии

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч МЧМ-2020 по хоккею США U20 — Россия U20.
Ставка: победа России за 2.05.
«Сборной России нужно одержать победу, чтобы улучшить положение в группе и получить более простого соперника в плей-офф. В этой группе четыре сборные, которые должны выходить в четвертьфинал турнира, а сборная Германии для меня — главный аутсайдер. Поэтому в этой группе матчи главных фаворитов много не решают, но в матче с США Россия будет стараться победить, а также улучшать свою игру в ходе группового турнира.
Здесь сложно выделить фаворита, но у России очень хорошая команда и хорошие шансы обыграть американцев, даже несмотря на то что у США есть лишний день отдыха. Молодые хоккеисты привыкли играть два дня подряд, и это не станет проблемой для российской сборной. Команда Валерия Брагина хорошо подготовлена и сыграет на 100% возможностей.
Это будет третий матч у обеих сборных, поэтому они будут в хорошей форме, к тому же эмоции придадут силы. Сборная США на турнире будет претендовать на золотые медали, входит в тройку главных фаворитов (Канада, Россия и США). Шведы тоже могут побороться, но они немного уступают трём сборным. В этой группе командам важно занять первые два места, чтобы в четвертьфинале получить более удобного соперника, а не играть, например, со Швецией.
Увидим открытый хоккей, как и в большинстве матчей в этой группе. Возможно, только Германия будет играть от обороны, а остальные будут действовать в атакующем стиле.
Чемпионат проходит на площадках европейского размера, но это не проблема для североамериканских сборных. На чемпионатах мира, проходящих в Европе, они часто завоёвывали медали, и, возможно, им даже проще играть в таких условиях. На европейских площадках больше пространства, много места для индивидуальной игры. Правда, в этом матче небольшим фаворитом является Россия. Поставлю на их победу с учётом овертайма и буллитов, потому что не исключаю варианта, что будет ничья в основное время».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 29 декабря 2019
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:40
- 28 декабря 2019
-
23:00
-
22:00
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:00
-
16:30