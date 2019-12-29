США U20 — Россия U20: прогноз Владимира Вуйтека на матч МЧМ-2020 по хоккею в Чехии

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч МЧМ-2020 по хоккею США U20 — Россия U20.



Ставка: победа России за 2.05.



«Сборной России нужно одержать победу, чтобы улучшить положение в группе и получить более простого соперника в плей-офф. В этой группе четыре сборные, которые должны выходить в четвертьфинал турнира, а сборная Германии для меня — главный аутсайдер. Поэтому в этой группе матчи главных фаворитов много не решают, но в матче с США Россия будет стараться победить, а также улучшать свою игру в ходе группового турнира.



Здесь сложно выделить фаворита, но у России очень хорошая команда и хорошие шансы обыграть американцев, даже несмотря на то что у США есть лишний день отдыха. Молодые хоккеисты привыкли играть два дня подряд, и это не станет проблемой для российской сборной. Команда Валерия Брагина хорошо подготовлена и сыграет на 100% возможностей.



Это будет третий матч у обеих сборных, поэтому они будут в хорошей форме, к тому же эмоции придадут силы. Сборная США на турнире будет претендовать на золотые медали, входит в тройку главных фаворитов (Канада, Россия и США). Шведы тоже могут побороться, но они немного уступают трём сборным. В этой группе командам важно занять первые два места, чтобы в четвертьфинале получить более удобного соперника, а не играть, например, со Швецией.



Увидим открытый хоккей, как и в большинстве матчей в этой группе. Возможно, только Германия будет играть от обороны, а остальные будут действовать в атакующем стиле.



Чемпионат проходит на площадках европейского размера, но это не проблема для североамериканских сборных. На чемпионатах мира, проходящих в Европе, они часто завоёвывали медали, и, возможно, им даже проще играть в таких условиях. На европейских площадках больше пространства, много места для индивидуальной игры. Правда, в этом матче небольшим фаворитом является Россия. Поставлю на их победу с учётом овертайма и буллитов, потому что не исключаю варианта, что будет ничья в основное время».



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