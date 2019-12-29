«Арсенал» — «Челси»: прогноз Виктора Гусева на матч английской Премьер-лиги

Известный комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч 20-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Челси».
Ставка: ничья за 3.70.
«Арсенал» вроде бы наладил свои дела, хотя проводит почти что кошмарный сезон. “Челси” чередует белые и чёрные полосы, но это нормально для такого молодого коллектива. “Аристократы” обыграли в дерби “Тоттенхэм”, показав, что Лэмпард легко может справиться с тренерскими идеями Моуринью. Там был и момент везения, но везёт, как известно, сильнейшим.
“Арсенал” не смог распечатать “Эвертон”, после чего можно сказать о какой-то стабилизации при игре в обороне. Все смотрят с надеждой на приход Артеты. Стоит ли вам напоминать, что последний очный матч был в тот самый финал Лиги Европы, когда “Челси” разгромил “канониров” со счетом 4:1? Это всё сидит в головах болельщиков “Арсенала”, что вкупе с дерби придаёт тотальную принципиальность этому поединку.
Есть свои за и против у той и у другой команды. Приятный фактор для “Арсенала”, что они будут играть дома, но порой это не всегда даёт результат, особенно в дерби. В Boxing Day очень важно правильно распределить силы, но “пушкарям” это будет сделать сложно, ведь Артета только возглавил команду и ещё не успел преобразить ни одну из линий. Всё идёт на багаже Эмери, если так можно сказать.
Мой прогноз: ничья. Это довольно рискованный вариант. Но я скажу вам, что в этом матче рискованно абсолютно все. Обе команды непредсказуемы, и полагаться на нестабильную статистику тоже не стоит. Я вижу, что в этом матче не будет много голов, возможно 0:0. “Арсенал” вряд ли будет играть первым номером, ну а “Челси” может просто выдохнуться и захлебнуться в собственных же атаках».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 29 декабря 2019
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:40
- 28 декабря 2019
-
23:00
-
22:00
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45