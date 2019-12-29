«Арсенал» — «Челси»: прогноз Виктора Гусева на матч английской Премьер-лиги

Известный комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч 20-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Челси».



Ставка: ничья за 3.70.



«Арсенал» вроде бы наладил свои дела, хотя проводит почти что кошмарный сезон. “Челси” чередует белые и чёрные полосы, но это нормально для такого молодого коллектива. “Аристократы” обыграли в дерби “Тоттенхэм”, показав, что Лэмпард легко может справиться с тренерскими идеями Моуринью. Там был и момент везения, но везёт, как известно, сильнейшим.



“Арсенал” не смог распечатать “Эвертон”, после чего можно сказать о какой-то стабилизации при игре в обороне. Все смотрят с надеждой на приход Артеты. Стоит ли вам напоминать, что последний очный матч был в тот самый финал Лиги Европы, когда “Челси” разгромил “канониров” со счетом 4:1? Это всё сидит в головах болельщиков “Арсенала”, что вкупе с дерби придаёт тотальную принципиальность этому поединку.



Есть свои за и против у той и у другой команды. Приятный фактор для “Арсенала”, что они будут играть дома, но порой это не всегда даёт результат, особенно в дерби. В Boxing Day очень важно правильно распределить силы, но “пушкарям” это будет сделать сложно, ведь Артета только возглавил команду и ещё не успел преобразить ни одну из линий. Всё идёт на багаже Эмери, если так можно сказать.



Мой прогноз: ничья. Это довольно рискованный вариант. Но я скажу вам, что в этом матче рискованно абсолютно все. Обе команды непредсказуемы, и полагаться на нестабильную статистику тоже не стоит. Я вижу, что в этом матче не будет много голов, возможно 0:0. “Арсенал” вряд ли будет играть первым номером, ну а “Челси” может просто выдохнуться и захлебнуться в собственных же атаках».



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