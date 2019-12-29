«Арсенал» — «Челси»: прогноз Александра Елагина на матч 20-го тура АПЛ

Комментатор Александр Елагин сделал прогноз на матч 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Челси».
Ставка: победа «Арсенала» с нулевой форой за 2.21.
«Для Микеля Артеты и его новых подопечных матч с “Челси” будет шикарной возможностью сделать подарок многострадальным болельщикам. “Арсенал” пребывает в глубоком кризисе, выдавая худший результат после 17 туров за всю историю английской Премьер-лиги. Пределом мечтаний “канониров” стала борьба за место в Лиге Европы, а про чемпионство стоит забыть. Это переходный сезон для клуба, а уже со следующего можно снова ставить задачу по возвращению в четвёрку.
“Челси”, наоборот, достиг ожидаемых показателей. Лэмпард и его команда, продолжая приятно удивлять болельщиков и специалистов, держутся в первой четвёрке. И всё же, думаю, “Арсенал” даст бой более удачливым землякам.
“Челси” в матчах АПЛ не может выиграть на “Эмирейтс” уже три сезона подряд. Смена тренера всегда сопровождается всплеском активности игроков. Кроме того, Артета был хорошим мотиватором и лидером, играя за “Арсенал”, поэтому у своих игроков должен считаться авторитетом.
Ставлю на победу “Арсенала” с форой 0. Брать чистую победу “Арсенала” не менее рискованно, чем брать чистую победу “Челси”: оба коллектива пока далеки от стабильных результатов, от них можно ожидать чего угодно. Скорее всего, голы будут, ведь это лондонское дерби, а в составе обоих клубов много качественных и мастеровитых игроков атаки. Но, учитывая домашний фактор, хозяева должны воспользоваться поддержкой пришедших фанатов и задавить молодёжь Лэмпарда хотя бы морально».
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