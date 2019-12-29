«Арсенал» — «Челси»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч чемпионата Англии

Комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч 20-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Челси».



Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 за 1.70.



«Свято место пусто не бывает. Так случилось и с местом главного тренера «Арсенала», которое занял Микель Артета. Он сменил Фредди Юнберга. Обсудим матч «канониров» с «Челси». Юнбергу был отведён довольно короткий срок, но возьмём, например, матч с «Эвертоном». Откровенно говоря, на протяжении 90 минут какую-то фигню возили команды на поле. Это очень не понравилось Артете, он наблюдал за этим еще не с тренерской скамьи. После матча он сказал, что его команда будет показывать совершенно другой футбол.



Артета воспитан «Арсеналом», на идеалах Арсена Венгера и Пепа Гвардиолы. Это тренер про атаку. Мне кажется, он может стать заложником своих слов на пресс-конференции, где сказал, что ему ближе атакующий футбол.



И в матче с «Челси» этот атакующий футбол Артете надо показать. Времени у него совсем нет. Донести до игроков свои мысли за такой короткий промежуток времени будет тяжеловато. Тем не менее Артета обязан двигать команду в атаку. «Челси» с удовольствием пропускает и еще с большим удовольствием забивает. Эта команда про «верх»: 70–80 процентов матчей команды Фрэнка Лэмпарда верховые.



Думаю, вы поняли, что намекаю на тотал больше 2,5. «Челси» не особенно подстраивается под соперника и всегда играет в одинаковый футбол. Все атакующие звёзды в деле. Главная из них — форвард Абрахам.



Кстати, рассмотрите вариант с его личным тоталом на этот матч. Мне кажется, он вполне может забить. Мой прогноз — обе команды забьют и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,70. Выбираю комбинированную ставку, чтобы коэффициент был погуще. Событий будет достаточно. Не пропустите это интересное дерби».



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