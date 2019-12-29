«Арсенал» — «Челси»: прогноз Отара Кушанашвили на лондонское дерби в АПЛ

Шоумен Отар Кушанашвили сделал прогноз на матч 20-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» за 2.37.
«Вы же знаете, что “Челси” сделал с моим предыдущим прогнозом? Думал, Моуринью, вернувшись туда, откуда его изгнали после нескольких чемпионств подряд, утрёт нос “Челси”. И что случилось с моим прогнозом? Но “Арсенал” проиграет “Челси” не потому, что синие намного сильнее, а потому что “канониры” очень слабы.
“Арсенал” — такая команда, что вничью с ними может сыграть только “Арсенал” из Тулы. До изгнания Эмери “Арсенал” был бесформенной, кисельной массой. Он проиграет “Челси” не потому, что “Челси” хватает звёзды с неба. Просто они очень слабы. Ни одна линия “Арсенала” не снабжает другую.
Жаль держать в голове тот неоспоримый факт, что у команды “Арсенал” чуть больше поклонников в России, чем у тульского “Арсенала”, но вынужден вас огорчить. Говорят, будет встряска из-за назначения нового главного тренера. Чепуха! Как и рассказы про сильную линию атаки, которая сильная лишь на бумаге. А эти люди не будут играть в футбол по одной причине — их ещё надо этому учить. Ставлю на победу “Челси”».
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